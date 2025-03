Giovani e inclusione, una grande festa al parco di Monte Claro 

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in programma il 21 marzo, la Città metropolitana di Cagliari scegli di dare voce ai giovani. E lo fa organizzando una manifestazione dal titolo “Giovani e Inclusione: il futuro delle Città Metropolitane” che si svolgerà da mattina a sera al parco di Monte Claro. Una giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori dei 17 Comuni della Città Metropolitana.

La mattina gli studenti di quattro istituti superiori si sfideranno in un torneo di calcio, organizzato con il Cagliari Calcio. Quindi si affronteranno in un’amichevole atleti della Gioventù Assemini calcio team “Arieti”, squadra che milita nella divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc. Nel pomeriggio si svolgerà un contest musicale con brani coerenti con la tematica della giornata. L’obiettivo è offrire ai giovani un’occasione di confronto e riflessione sui diritti umani. «Per tutto il giorno iniziative di arte e cultura, sport e inclusione caratterizzeranno la Giornata internazionale contro il razzismo. Sono le buone pratiche quotidiane di rispetto nei confronti degli altri a migliorare e arginare fenomeni di razzismo che non risparmiamo le nostre comunità e che, come nel caso di Barisardo, sono sfociate in violenza», dice Massimo Zedda.

