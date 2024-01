Giovani e impresa, un corso gratuito 

Un’occasione per sviluppare competenze, costruire il proprio futuro, e per entrare in contatto con il mondo del lavoro. Lo Spazio Giovani inaugurato circa un anno fa in via Melibodes, al Margine Rosso, ospita un corso dedicato ai giovani quartesi interessati a intraprendere un percorso imprenditoriale – “Percorso impresa – dall’idea al finanziamento” - promosso dall’assessorato ai Servizi sociali. Un programma formativo gratuito per aspiranti e neo imprenditori, studiato dall’amministrazione comunale per trasmettere le informazioni di base e gli strumenti utili per lo sviluppo concreto dell’idea imprenditoriale dei partecipanti.

I temi trattati si articoleranno intorno a 4 macro-tematiche: idea e impresa, business plan, marketing, e finanziamenti. Il percorso verrà articolato in 7 sessioni formative per un totale di 20 ore concentrate nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì, con orario 15-18, dal 5 al 26 febbraio. Al centro delle lezioni le idee imprenditoriali dei giovani quartesi, ma anche la presentazione e l’analisi delle principali opportunità di finanziamento, sino all’analisi del mercato imprenditoriale e al workshop su come compilare una domanda di finanziamento.

