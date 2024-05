Doppio incontro, a Masullas, domani e martedì, organizzato dall’ufficio Servizi sociali del Comune. Domani appuntamento nell’aula consiliare alle 17: per l’occasione verranno esposti i programmi dedicati alle attività estive per i giovani dai 6 ai 16 anni. Martedì, invece, sempre nei locali dell’aula consiliare, ma dalle 17, si parlerà del soggiorno estivo in Sardegna, in Ogliastra: una vacanza riservata ai residenti con più di 65 anni di età. ( g.pa. )

