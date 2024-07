Giovani di FdI, bufera sulle parole di Piantedosi 

Questione di giorni, se non di ore, poi ci saranno almeno un paio di espulsioni e qualche sospensione da Gioventù nazionale. Gli spifferi da Fratelli d'Italia prefigurano questo scenario, nuovo effetto della scossa provocata dall'inchiesta di Fanpage su nostalgie fasciste e espressioni antisemite fra i giovani del partito. «L'inaccettabilità delle cose viste è stata affermata anche da Giorgia Meloni e sarà sanzionata con degli allontanamenti dal partito giovanile di FdI», ha chiarito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che «va censurato senza indulgenza» quanto si è visto e sentito nel servizio giornalistico.

Però, ha aggiunto il ministro, «l'antisemitismo che si traduce anche in azioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico non si è evidenziato da quel gruppo giovanile ma da ben altri, che nelle nostre piazze e nelle nostre università hanno bruciato le bandiere di Israele, gli assalti alla Brigata ebraica il 25 aprile, cose molto più pericolose». Un distinguo che ha provocato una levata di proteste dalle opposizioni. Per Alfredo Bazoli (Pd) «sono parole da tribuno di partito, e in bocca a un ministro degli Interni sono assai poco istituzionali e anzi un po' inquietanti». Durissima la reazione anche dei due leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che hanno parlato di considerazioni «vergognose e imbarazzanti».

