“Giovani di categoria”, ogni martedì con Lele Casini 

Per la seconda stagione consecutiva, Radiolina dedica un programma all’attività di base delle numerose società, che senza scopo di lucro e con la collaborazione di tanti volontari, in Sardegna fanno crescere tantissimi ragazzi, creando il bacino delle compagini che militano in tutti campionati, da quelli professionistici a quelli di rilievo regionale.

Ogni martedì alle 18.30 in diretta anche su Videolina (la novità di questa stagione), trenta minuti condotti dal giornalista Lele Casini con interviste e racconti, che vanno oltre i soli risultati e classifiche dei campionati.

In ogni puntata negli studi radiofonici vengono ospitati dirigenti e giovani calciatori di una società, ogni settimana da un luogo diverso. Un’opportunità di conoscere le realtà delle varie zone della Sardegna, lontane dai grandi bacini del calcio, e anche l’importanza del ruolo che le stesse società rivestono, attraverso lo sport, essendo un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi del proprio territorio. Dai primi calci al settore giovanile, sino alle emozioni di esordire nella “prima squadra” del proprio paese.

Molte di queste, circa quaranta, aderiscono al progetto Football Academy del Cagliari Calcio, dove la società rossoblu funge da punto di riferimento sia per l’aspetto tecnico, che per quello gestionale e organizzativo.

Infine, uno sguardo ai risultati e alle classifiche dei vari gironi dalla Prima categoria in giù, con interviste a presidenti, allenatori e giocatori per conoscere gli obiettivi e il rendimento delle loro squadre.

