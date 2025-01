Giovani di Bitti e Nuoro raccontano la passione per i manga giapponesi 

Giovani e passione manga domani a Lula. Lo spazio espositivo del MacLula ospita Melissa Delogu, di Bitti, e Samuele Mameli di Nuoro. In particolare, Melissa Delogu racconterà come i fumetti siano stati volano di interesse per la lingua, la storia e l’arte giapponese, all’origine di incontri e viaggi straordinari.

Samuele Mameli illustrerà la sua esperienza: ha ideato un fumetto che coniuga una rappresentazione fantastica della Sardegna con la tecnica del disegno manga ed è arrivato a uno shonen ambientato nell’Isola dal titolo “Sherden”. L’appuntamento è domani alle 17.30 nello spazio espositivo del museo d’arte contemporanea guidato da Domenico Fumagalli e Mariolina Mannia.

Fino al 19 gennaio il MacLula propone una mostra sui fumetti, dedicata a Tex Willer con i testi di Paquale Ruju e ai manga giapponesi a cura di Massimo Dall’Oglio, inaugurata lo scorso ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA