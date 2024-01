Giovani di Azione cattolica in marcia con la pace in testa 

«Viva la pace, la guerra non ci piace!» Una delle frasi simbolo del corteo che ieri pomeriggio a Tortolì ha visto la partecipazione di centinaia di giovanissimi di Azione cattolica. Uniti insieme per la pace e contro tutte le guerre. Cappellini bianchi con lo slogan «La pace in testa» e cartelloni coloratissimi in mano accompagnati dalle loro famiglie, dai parrocchiani e da tanti cittadini hanno manifestato gioiosamente.

La marcia della pace è stata organizzata con successo dalle tre parrocchie cittadine: Sant’Andrea gudata da don Piero Crobeddu), San Giuseppe (don Giuliano Pilia) e Stella Maris (don Filippo Corrias) in occasione del mese della pace e nella Giornata della Memoria. Dai più piccoli ai più grandi, hanno attraversato le vie del centro scortati dagli agenti della polizia municipale, cantando canzoni di pace e inni alla gioia.

«Vogliamo crescere in un mondo di pace, seminiamo la pace per far fiorire la terra»: queste alcune frasi esposte sui cartelloni.

Don Pilia in testa al corteo ha richiamato le parole di Papa Francesco con l'appello alla fine dei conflitti. La marcia è partita da piazza Fra Locci passando per via Vittorio Emanuele sino ad arrivare a viale Monsignor Virgilio. L'iniziativa si è conclusa all'oratorio interparrocchiale con un momento conviviale.