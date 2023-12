Giovani detenuti a lezione dagli chef 

Due cucine, quattordici chef arrivati da tutta la Sardegna e sui tavoli della sala tanti buoni piatti preparati insieme agli ospiti – tredici ragazzi – del carcere minorile di Quartucciu. Ad aprire l’ultima giornata solidale del 2023, organizzata dalla direzione dell’Istituto e dalla Fondazione Giulini, la partita di calcio a 5 tra alcuni giovani detenuti, agenti e chef, davanti a un pubblico di tanti amici e amiche che hanno assistito alla gara sotto un cielo primaverile. E poi tutti insieme a degustare il ricco e gustoso buffet dove l’arte culinaria regionale si è ben mescolata con quella nazionale e internazionale. Non poteva poi mancare la pizza, il piatto più gettonato tra i ragazzi.

La tradizione

«Come ogni anno», dice Ilaria Nardi, presidente della Fondazione Giulini, «siamo felici di poter organizzare la Giornata Solidale natalizia dedicata agli chef. Un momento che sta diventando tradizione nell’istituto. Un ringraziamento speciale va proprio agli chef che ogni volta partecipano in maniera entusiasta». In cucina le mani dei ragazzi si muovono in sintonia con quelli degli chef, diventanti per un giorno loro maestri. Li guardano con incanto, ma anche con molta attenzione, cercando di carpire qualche segreto da poter riproporre quando ai fornelli sono soli. E i giovani detenuti, ora fragili ora esuberanti, mostrano con orgoglio ed entusiasmo il percorso di crescita che stanno facendo.

L’attesa

«Le Giornate Solidali sono diventate ormai un appuntamento frequente per i nostri ragazzi, ma quello con gli chef, che si ripete da diversi anni, è sicuramente quello più atteso», aggiunge il direttore, Enrico Zucca. «La cucina è uno spazio molto gradito dai giovani e potersi confrontare con persone esperte è un’occasione per crescere e migliorarsi. In una “comunità con le sbarre”, per usare una metafora che identifica l’istituto di Quartucciu, queste esperienze devono diventare la normalità». Ideatore di questa giornata, la settima dal 2017, è William Pitzalis, fondatore dell’Accademia del Buon Gusto e chef del Cagliari Calcio che ha portato a Quartucciu tanti colleghi e tante colleghe: i ragazzi e le ragazze dell’Accademia, Giantonio Pibiri, Renato Bacchetta, Massimo Ferrara, Maria Grazia Loddo, Michele Cuscusa, Riccardo Porta, Riccardo Massaiu, Lorenzo Francesco Ingenuo, Maria Carta, Mauro Ladu, Sara Nurchi, Gabriella Sechi, Davide Piras e Leonildo Contis.

Il significato

«È una giornata che ha un forte significato non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Non dobbiamo trasmettere ai ragazzi solo le tecniche di cucina, perché il rischio è che non riescano più ad amare questo lavoro. A me e ai miei colleghi e alle mie colleghe piace insegnare come stare in brigata, fare gruppo ed essere umili. Insomma, rispettare le persone e la cucina. Un messaggio che vorremmo che i giovani dell’istituto recepissero», conclude William Pitzalis.

