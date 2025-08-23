Giovani custodi delle tradizioni 

I custodi delle tradizioni identitarie di Tortolì sono donne e uomini che hanno fatto scelte contro corrente. Centoundici persone difendono un tesoro di fede e devozione dall’onda omologante di espressioni culturali su larga scala. La loro missione è conservare e tramandare alle generazioni future saperi, racconti, luoghi e gesti che affondano le radici all’inizio del secolo scorso. I primi cuettus sparati in aria venerdì sera, in occasione de s’imbidu di San Lussorio, hanno inaugurato l’edizione annuale de is Festas de sartu. I giovani dei tre comitati sono la conferma più nitida di una tradizione popolare che ha radici solide, gli anziani soci - alcuni ultranovantenni - i senatori di un’eccellenza certificata il cui valore identitario è stato riconosciuto anche dalla Regione.

Fede e tradizione

Il comitato più numeroso è San Lussorio (52), seguono San Salvatore (34) e San Gemiliano (25). «I tre comitati meritano un applauso perché i soci sono i veri custodi delle tradizioni di Tortolì», ha detto Marco Ladu, uno dei soci di San Lussorio, nel breve discorso che venerdì sera ha anticipato s’imbidu. A conferma che anche questo singolare rito è culturalmente stimolante, la piazza ha dovuto attendere 19 rilanci di offerte prima di conoscere il vincitore. Che, per la cronaca, è stato Raimondo Fanni, un giovane di 25 anni che ha sfidato Giorgia Littarru, sua coetanea. Il duello sotto le stelle, terminato con l’aggiudicazione per 350 euro sul sagrato gremito della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, ha testimoniato come anche tra le nuove generazioni sia radicato il culto de is Festas de sartu.

L’identità

Ad assistere a s’imbidu c’erano anche alcuni amministratori comunali, con in testa il sindaco Marcello Ladu. «È una tradizione a cui noi tortoliesi - dice Ladu - siamo molto legati. In un’ottica di rilancio e conservazione de is Festas de sartu, che si afferma anche come interessante vetrina turistica, è importante sia partecipare che contribuire. Assistiamo con favore al reclutamento di tanti giovani che garantiscono il ricambio generazionale, fattore che in altre associazioni non si è verificato». I soci dei tre comitati, nei giorni scorsi, hanno manifestato generosità partecipando a una donazione di sangue Avis.

