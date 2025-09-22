VaiOnline
Spettacolo
23 settembre 2025 alle 00:28

Giovani coristi oggi sul palco a Sa Manifattura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stasera alle 20 a Sa Manifattura va in scena “Di pop in pop”, concerto corale dedicato alle grandi canzoni che hanno attraversato generazioni, reinterpretate polifonicamente per coro a voci miste.

La serata sarà anche la naturale prosecuzione del laboratori scolastici del mattino, realizzati al Liceo Alberti e all’Istituto Salesiano Don Bosco: un concerto-laboratorio interattivo in cui gli studenti saranno spettatori ma anche protagonisti, sperimentando la costruzione di un brano a più voci.

Protagonisti, insieme con il coro giovanile e misto, Lorenzo Zonca al pianoforte e alle percussioni Emanuele Cocco.ngresso verrà chiesta una donazione libera e responsabile

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 