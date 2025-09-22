Giovani coristi oggi sul palco a Sa Manifattura 

Stasera alle 20 a Sa Manifattura va in scena “Di pop in pop”, concerto corale dedicato alle grandi canzoni che hanno attraversato generazioni, reinterpretate polifonicamente per coro a voci miste.

La serata sarà anche la naturale prosecuzione del laboratori scolastici del mattino, realizzati al Liceo Alberti e all’Istituto Salesiano Don Bosco: un concerto-laboratorio interattivo in cui gli studenti saranno spettatori ma anche protagonisti, sperimentando la costruzione di un brano a più voci.

Protagonisti, insieme con il coro giovanile e misto, Lorenzo Zonca al pianoforte e alle percussioni Emanuele Cocco.ngresso verrà chiesta una donazione libera e responsabile

