Giovani Coldiretti si affida a una giovane di Tertenia 

Beatrice Foddis alla guida dei giovani Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ventisei anni, di Tertenia, e una giovane vita dedicata alla campagna per portare avanti una tradizione familiare che profuma di pascoli e antichi saperi. Eletta all'unanimità, succede ad Andrea Sedilesu e sarà affiancata dai vice delegati Chiara Puddu della cantina Iolei di Oliena e Jacopo Vacca allevatore di bovini di Ovodda. «Sono contenta di questo nuovo incarico, ringrazio di cuore i giovani e Coldiretti per avermi dato questa opportunità - dice Foddis -. Voglio mantenere unito il gruppo, rafforzare la condivisione tra noi ragazzi, perché siamo il futuro non solo dell’organizzazione, ma anche dell’agricoltura e della pastorizia in Sardegna».

