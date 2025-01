Giovani,  chiuso lo sportello 

Anche lunedì 6 gennaio lo sportello Progetto giovani della Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164, sospenderà il servizio al pubblico alle 12 per effetto delle disposizioni disposte con ordinanza sindacale.

Lo sportello fornisce informazione, orientamento e consulenza specialistica negli ambiti di interesse giovanile quali scuola, ricerca del lavoro, creatività, digitalizzazione, imprenditoria e mobilità. È possibile richiedere informazioni in presenza o a distanza ed accedere ai servizi a carattere individuale. Lo sportello mette a disposizione una banca dati delle offerte di lavoro e dei concorsi. Periodicamente il servizio organizza seminari, workshop ed altri eventi su tematiche specifiche.

