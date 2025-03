Giovani, casa e lavoro: seminario 

Rappresenta la prima tappa di avvicinamento al “Festival dello sviluppo sostenibile” che si terrà in città dal 25 al 28 giugno. Lunedì dalle 9.30 nel Chiostro del Carmine, sede dei corsi universitari gestiti dal Consorzio Uno, è previsto l'evento “Giovani, casa e lavoro-Quali prospettive per il futuro delle nuove generazioni in Sardegna?” promosso da Generazioni Legacoop. «Si discuterà della cooperazione come risposta ai bisogni abitativi dei giovani e del buon lavoro cooperativo come strumento di emancipazione dei giovani e di sviluppo dei territori. Parteciperanno giovani cooperatori e cooperatrici, esponenti nazionali e regionali di Legacoop, amministratori regionali e locali, sindacati e organizzazioni studentesche», si legge in una nota degli organizzatori.

Dopo l’introduzione ai lavori da parte di Michele Schirru e Valentina Meloni (rispettivamente coordinatore nazionale e regionale di Generazioni Legacoop) e i saluti istituzionali la parola, tra gli altri, al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e all’assessore comunale di Cagliari, Matteo Lecis Cocco Ortu. Conclusioni finali di Claudio Atzori, presidente regionale e vice nazionale di Legacoop. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA