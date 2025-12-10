VaiOnline
Ex Convento.
11 dicembre 2025 alle 00:23

Giovani campioni premiati dal sindaco 

I piccoli campioni dello sport premiati dal sindaco Graziano Milia. Si tratta di Daniel Corda e Valentina Perra, che si sono distinti di recente nelle loro discipline, rispettivamente il motocross e il pugilato. Soni stati ricevuti nei giorni scorsi all’ex convento dei cappuccini dal primo cittadino, che ha regalato loro la spilla con i Quattro Mori, la bandiera sarda, contornati di verde, così da richiamare, insieme al bianco dello sfondo, anche i colori di quella quartese. Un piccolo omaggio per rappresentare un grande legame, quello con la propria terra.

«Mi piace omaggiare tutti i quartesi che si distinguono nello sport, che mostrano volontà, voglia di emergere e capacità di sacrificarsi per ottenere dei risultati», ha detto Milia. «Entrambi hanno già raggiunto risultati considerevoli, ma l’obiettivo deve rimanere sempre continuare a migliorarsi, ascoltando i consigli dei rispettivi team e mettendoci sempre del proprio, con il talento e l’intelligenza». Daniel Corda ha 11 anni ed è il Campione italiano 2025 categoria 65 Minicross, l’unico sardo ad aver conquistato questo titolo. Valentina Giorgia Perra ha invece conquistato l’argento nella categoria 51 kg ai recenti campionati nazionali di pugilato, disputati a Olbia. (g. da.)

