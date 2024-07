Giovani campioni mondiali 

Non potrebbero essere migliori per la Sardegna le notizie che arrivano dal Youth Sailing World Championship di vela, sul lago di Garda. Federico Pilloni nella tavola olimpica IQFoil e Lorenzo Sirena con Alice Dessy sul Nacra 15 sono diventati campioni del mondo. Una grandissima soddisfazione e il giusto premio dopo un anno di intensi allenamenti per i giovani sardi sempre più proiettati verso la grande vela e il sogno olimpico. Tra i 500 atleti di tutto il mondo presenti, divisi tra sei tipi di classe diversi, maschili, femminili e misti, l’Italia porta a casa ben 6 ori nelle classi più competitive, tra le quali gareggiavano i nostri.

I tre vincitori

Freddy Pilloni ha sempre dominato, arrivando a chiudere le 17 prove con un distacco di 50 punti sul secondo classificato il polacco Igor Lewinski, terzo posto per lo statunitense Andrews. Il giovane atleta dello Yacht club Costa Smeralda che fa parte del team Young Azzurra, conferma il suo grande talento e la sua forza di volontà. «I primi giorni non ho performato al massimo, nelle giornate successive ero più disinvolto e sono riuscito a mantenere la leadership. Al mio ultimo Mondiale Giovanile, considero questo risultato un punto di partenza, una sorta di rampa di lancio, per il futuro», ha detto il cagliaritano.

Nel Nacra 15, doppio misto propedeutico al Nacra 17, classe olimpica, i giovanissimi Lorenzo Sirena (inutile dire che è figlio d’arte...) e Alice Dessy, cresciuti nel vivaio dello Yacht Club Cagliari, hanno raggiunto il loro obiettivo di stagione. Dopo 13 combattute prove, hanno prevalso sui frances: «Siamo molto contenti e orgogliosi del lavoro fatto e del risultato ottenuto».

