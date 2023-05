Giovani calciatori in viaggio 

Un fine settimana internazionale per i ragazzi dello Sporting Vigor Capoterra. I calciatori (del 2010, 2011 e 2012) saranno protagonisti di una doppia sfida a Rimini e una partecipazione in Catalogna. La dirigenza dello Sporting Vigor sottolinea che «si tratta di una vacanza sportiva che permetterà ai partecipanti di confrontarsi con ragazzi di diverse nazionalità e di conoscere nuovi luoghi. Non solo calcio, quindi, ma anche momenti di scambio culturale e di confronto tra giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA