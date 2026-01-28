Giovani barbaricini abbracciano l’Europa 

I giovani della Barbagia di Seulo abbracciano l’Europa, i giovani europei abbracciano la Barbagia di Seulo. È il senso di un progetto che garantisce ai ragazzi formidabili strumenti di formazione, l’opportunità di viaggiare, maturare un’esperienza imprenditoriale all’estero e tornare nella propria terra sfruttando il patrimonio di conoscenze acquisito. Si chiama “Verso l’Europa: Sportello in spalla in Barbagia di Seulo” ed è promosso dal Comune di Seulo e dall’associazione Malik E.T.S., in collaborazione con i Comuni di Sadali, Seui, Esterzili e Ussassai e finanziato dalla Regione.

Porprio per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto e coinvolgere altri giovani, per sabato a Seulo (inizio ore 9.30) è stato organizzato un convegno con un titolo che racchiude l’idea in poche parole: “Restare, tornare, innovare. Giovani, imprese e intelligenza artificiale per il futuro delle aree rurali”.

«Abbiamo coinvolto tanti ragazzi – dice Valeria Sanna, direttrice del progetto – molti di loro sono andati all’estero, a novembre abbiamo ospitato a Seulo, per una settimana, giovani provenienti da diversi paesi europei. Suggestivo l’incontro con i ragazzi barbaricini, ancor più bello perché sotto la neve. Sono arrivati 30 giovani da Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Grecia e Romania, insieme a 5 giovani della Barbagia di Seulo. Per alcuni era la prima volta in Sardegna; per molti dei nostri ragazzi è stata la prima occasione di vivere un’esperienza interculturale senza dover partire. Questo incontro ha dimostrato che anche un piccolo paese può diventare un centro di relazioni, idee e creatività».

