Giovani, adulti e anziani a pranzo insieme nel parco 

Con l’arrivo dell’autunno, il centro di aggregazione Casa Cossu di Quartucciu organizza una piccola uscita in uno dei polmoni verdi della città. L’iniziativa si chiama “Il sorriso dell’autunno” e altro non è che un pranzo conviviale e intergenerazionale che si terrà oggi nel parchetto di via Guspini. A partire dalle 12, gli ospiti saranno accolti per l’allestimento, mentre il pranzo prenderà avvio alle 13.

Questo appuntamento è un'occasione unica e preziosa per riunire le generazioni in un’atmosfera festosa e accogliente. L’obiettivo è trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e della condivisione, promuovendo relazioni tra le diverse età in un contesto di rispetto per l’ambiente.

Coloro che vogliono passare una giornata in compagnia sono stati invitati a portare cibo e bevande da condividere, contribuendo così a un buffet variegato e ricco di sapori. Mentre la cooperativa Laurus, che gestisce il centro di aggregazione diurno, si occuperà dell’animazione, rendendo la giornata ancora più coinvolgente. «È un solo un modo diverso di trascorre una di festa, amicizia e sostenibilità, per celebrare insieme i colori e i profumi dell’autunno», è il commento dell’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois.

