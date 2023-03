Giovani a lezione di videoclip, filmati e cortometraggi  

Dopo la musica, i video. L’oratorio di Santo Stefano continua nella promozione di attività che attirino i giovani e li tengano lontano dalla strada. Avviati già da tempo i laboratori di musica con la realizzazione di una sala ad hoc che funge anche da sala prove, adesso è la volta di un corso di videomaker, operatori che realizzano videoclip, filmati, cortometraggi che appassionano proprio i ragazzi. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione a tutti quelli che avranno frequentato almeno i due terzi delle lezioni (quindi non meno di 20 ore) e tutte le quote di partecipazione saranno destinate alle iniziative pastorali dell’oratorio. Le lezioni hanno preso il via ieri e andranno avanti fino al 24 maggio.

Il programma prevede diversi argomenti. A cominciare dagli strumenti di base per il videomaking per poi proseguire con le tecniche di ripresa audio e video con strumenti smart, le tecniche di montaggio di base, gli strumenti di lavoro in mobilità, gli elementi di copyright e utilizzo dell’immagine, l’utilizzo di suoni, musica e parlato e come realizzare una diretta streaming sulle piattaforme social. Tutte le lezioni si terranno nell’oratorio di Santo Stefano.

L’obiettivo è sempre lo stesso: cerare sempre più iniziative che richiamino i giovani per avvicinarli all’oratorio e tenerli lontani dalle strade. D’altronde sono stati un successo i laboratori musicali che hanno coinvolto tanti bambini che hanno così potuto imparare a suonare uno strumento. I laboratori musicali sono inseriti nel progetto “Le vie della musica” che ha previsto anche una serie di concerti in chiesa. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA