Giovane umbro arrestato a Miami, video choc 

Miami. Non bastano le manette. La notte del 25 febbraio scorso, Matteo Falcinelli resta vittima di un violento trattamento da parte degli agenti che lo fermano fuori dal Dean’s Gold, uno strip club di Miami. Una volta in cella, prima viene bloccato con un ginocchio, poi la forte stretta di una cinghia.

La telecamera

Tutto è documentato. L’arresto di Falcinelli è una sequenza choc, diffusa in queste ore della famiglia del 25enne di Spoleto. Le immagini scuotono, tanto da aver indotto la Farnesina alla «massima attenzione sul caso». Falcinelli venne bloccato dalla polizia per violenza (poi derubricata a resistenza). Contro di lui anche le accuse di oltraggio e violazione di domicilio.

La storia

Quella notte il 25enne stava tentando di rientrare nello strip club dove era stato. Voleva recuperare i suoi telefoni smarriti all'interno del locale, ha raccontato la madre del giovane, Vlasta Studenivova, contattata anche dal ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, che si è detto «profondamente colpito dalla violenza che è stata applicata al nostro giovane connazionale: quel sistema in Italia evoca qualcosa che neppure voglio nominare». Anche il console italiano a Miami ha parlato di trattamento «inaccettabile».

La coincidenza

La madre del giovane ha detto che il figlio «porta ancora i segni psicologici» di quella notte. «La sua voglia di vivere si è trasformata in un incubo di vivere». La vicenda arriva in una fase delicata tra l’Italia e la Florida: dopo un difficile accordo, le autorità statunitensi sono pronte a trasferire in Italia Chico Forti, condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale dello stesso Stato americano per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano. Il caso di Falcinelli lo sta seguendo l’avvocato Francesco Maresca.

La posizione

«La struttura amministrativa Usa – ha detto il legale – dovrebbe riconoscere che c'è stato un comportamento totalmente fuori dalle regole, ingiustificato e sproporzionato rispetto alla posizione del giovane». Per questo non si può escludere che la Procura di Roma, titolata a intervenire nei casi che riguardano gli italiani all’estero, apra un fascicolo per richiedere ai colleghi statunitensi informazioni sull'accaduto e sollecitare gli stessi a procedere in modo diretto nei confronti dei poliziotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA