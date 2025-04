Giovane travolto da un’auto per aver difeso una ragazza 

Chi ha assistito all’investimento, avvenuto nella notte tra lunedì e ieri in via Mameli, sembra non avere dubbi: «Lo ha fatto apposta». Una manovra alla guida di un’auto definita «volontaria e repentina», come riferito ai carabinieri. Così Riccardo Medda, 19 anni di Tuvumannu, è stato arrestato e deve rispondere di tentato omicidio: è accusato di aver travolto con una vettura un 33enne di Monserrato responsabile, secondo i primi accertamenti dei militari della compagnia di Cagliari, di essersi intromesso in una discussione di una coppia, per evitare che la situazione degenerasse. Un intervento in difesa di una ragazza che non è stato per nulla gradito. Così dopo un primo acceso confronto, sedato dall’intervento dei carabinieri, ci sarebbe stato il secondo round: il 19enne si è messo alla guida di una Ford Puma presa a noleggio travolgendo il 33enne, poi accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso (è fortunatamente fuori pericolo). La fuga del giovane è durata poco: rintracciato, anche con la collaborazione delle pattuglie della Polizia, è finito in carcere come disposto dal pm Gilberto Ganassi.

L’interrogatorio

Questa per ora la ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile sull’ennesimo episodio di malamovida. Perché tutto è avvenuto all’esterno di alcuni locali notturni e l’alcol potrebbe aver contribuito a far precipitare la situazione. Tra domani e venerdì Medda (difeso dall’avvocato Riccardo Floris) comparirà davanti al giudice Giorgio Altieri per fornire la sua versione e difendersi soprattutto dall’accusa di aver volutamente investito il 33enne.

La lite

Ancora una volta dunque la movida cagliaritana si è trasformata in occasione per uno scontro violento. Quanto accaduto deve essere ancora chiarito del tutto e per questo le indagini dei carabinieri della compagnia di Cagliari vanno avanti, sentendo testimoni e analizzando alcuni filmati (grazie alle riprese fatte con dei telefoni cellulari) oltre a quelli delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona tra via Caprera e via Mameli. Attorno alle tre e mezza ci sarebbe stato un primo intervento dei militari, dopo la segnalazione di una animata discussione tra giovani all’esterno di alcuni locali notturni. I carabinieri hanno identificato diverse persone, tra loro numerosi giovani. Poi una seconda chiamata, questa volta per motivi ben più seri: «È stato investito un uomo, è grave».

I soccorsi

Così mentre il personale del 118 si è preso cura del ferito, travolto da un’auto, le pattuglie del nucleo radiomobile si sono messe alla ricerca della vettura che avrebbe investito l’uomo (nel frattempo trasportato a bordo di un’ambulanza all’ospedale Brotzu in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) per poi allontanarsi a tutta velocità da via Mameli. La Ford Puma, presa a noleggio, è stata intercettata dalle parti di San Michele dopo oltre un’ora: alle ricerche hanno partecipato anche le volanti della Polizia. Il conducente, Riccardo Medda è stato riconosciuto come la persona che era alla guida quando è stato investito il 33enne di Monserrato. E la manovra, secondo quanto riferito da alcuni testimoni e anche dalla vittima, non sarebbe stata accidentale ma voluta. L’atto finale della diatriba nata prima.

La difesa

Secondo quanto avrebbero accertato i carabinieri del nucleo radiomobile, il 33enne sarebbe intervenuto per tentare di calmare un giovane e una ragazza che discutevano animatamente. Questa intrusione non è stata gradita. Ma l’arrivo dei militari aveva riportato la calma. Solo apparentemente perché subito dopo Medda sarebbe salito sull’auto dirigendosi sul rivale, investendolo. Poi la fuga, durata alcune ore. Ma i carabinieri avevano già recuperato, grazie alle testimonianze, il numero di targa e il modello della vettura. Una volta ritrovata l’auto, si è arrivati al diciannovenne. Ed è stato poi indicato come la persona che aveva discusso con il 33enne e che poi si è messo alla guida della Ford Puma, travolgendo il rivale.

