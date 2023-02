Giovane suicida  dopo le accuse su Fb: disposta la perizia 

Novanta giorni per scoprire la verità. Il sostituto procuratore della Repubblica Enrico Lussu ha conferito l’incarico a due periti, Valentina Loi e Angela Malica, per esaminare il telefono del 28enne che il 16 gennaio scorso si è tolto la vita dopo essere stato accusato sui social di essersi abbassato i pantaloni davanti a due bambini. Il cellulare del ragazzo – recuperato dai carabinieri sul luogo della tragedia – è ora a disposizione delle due esperte che ne trascriveranno il contenuto: si tratta di una verifica fondamentale per l’inchiesta avviata dal pm che ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Messaggi whatsapp, sms ed eventuali screenshot saranno indispensabili per capire cosa sia accaduto e per verificare se i commenti pubblicati sui social siano all’origine del gesto del giovane. Le due consulenti depositeranno la perizia entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico avvenuto il 31 gennaio.

La cronaca

La vicenda ha avuto inizio la mattina del 15 gennaio quando due bambini di 7 e 11 anni al rientro dalla passeggiata con il cane hanno riferito al padre che un ragazzo li aveva seguiti e si era abbassato i pantaloni. Dopo aver pattugliato la strada di casa, l’uomo era corso in caserma per riportare l’accaduto, ma gli era stato chiesto di tornare la mattina successiva perché in quel momento nessuno poteva ricevere la sua denuncia. La sera stessa però il padre dei piccoli aveva raccontato tutto sul gruppo Facebook “Sei di Guspini se...” allegando la foto dell’auto del presunto responsabile (ma non la targa) estrapolata dal video registrato dalla telecamera di un vicino. Al post era seguita una pioggia di commenti, tra i messaggi e nelle chat social qualcuno aveva fatto girare il numero di targa del ragazzo che il giorno dopo ha inviato un messaggio d’addio alla madre prima di togliersi la vita. Il paese – sconvolto dalla tragedia – si era ritrovato due giorni dopo davanti all’altare della parrocchia di San Giovanni Bosco per il funerale.

RIPRODUZIONE RISERVATA