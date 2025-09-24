Giovane suicida: 4 a giudizio 

Darsi la morte dopo averla ricevuta dagli altri. Il destino di un 26enne di Laerru, suicida nel 2023, finirà sotto la lente del processo in seguito al rinvio a giudizio per quattro persone deciso ieri dal gup Gian Paolo Piana. Una storia piena di dolore che la giustizia dovrà esaminare andando alla radice di cosa e chi avrebbe causato la sofferenza che ha portato un giovane, descritto come socievole e dedito al lavoro, a togliersi la vita impiccandosi. E a farlo nella stessa giornata in cui, secondo le accuse, subisce una condanna , senza giudici e procuratori, né imputazioni e avvocati a difenderlo. A comminarla, così riferiscono le contestazioni, un 29enne, due ragazzi di 22 e uno di 26, tutti residenti a Perfugas.

L’aggressione

Il 25 giugno del 2023 i quattro avrebbero affrontato la vittima ergendosi a giudici che, anziché il Codice, usano le mani aggredendo il presunto colpevole. Calci e pugni vengono scagliati sul 26enne reo, a loro dire, di essersi appartato con due ragazze minorenni, per un supposto approccio sessuale. Eseguendo il pestaggio, a parere della procura della Repubblica, “pretestuosamente”. Ma le ferite sono reali, a segnare il corpo dell’assalito che riceve, come riferisce l’imputazione, “numerose lesioni ecchimotiche/escoriate sulla piramide nasale, sulla faccia laterale del muscolo trapezio destro, sugli arti superiori ed inferiori”. La lesione più profonda è però interna, impossibile da refertare. Resta racchiusa in quella parola infamante che sarebbe stata lanciata all’indirizzo della persona: “pedofilo”. Additato con una incriminazione pubblica che annienta chi la subisce e che, sempre il pm, inquadra come umiliante tanto da far precipitare nel buio chi se la trova cucita addosso. Poche ore dopo quel peso diventa insostenibile e il giovane se ne libera rivolgendo un’altra violenza contro se stesso, stavolta l’ultima. Il giudice per le udienze preliminari ha ritenuto che la vicenda vada approfondita e che si valutino le eventuali responsabilità dei quattro che sono accusati di lesioni e morte come conseguenza di altro reato. Appurando se quell’aggressione, corredata dal marchio calunnioso, possa aver spinto il 26enne al gesto estremo. A difendere gli imputati i legali Pietro Diaz, Carlo Manca, Mariano Mameli, Domenico Putzolu, Mauro Muzzu e Roberto Piga mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Antonello Sechi. La prima udienza a novembre.

