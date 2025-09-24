VaiOnline
Laerru.
25 settembre 2025 alle 00:32

Giovane suicida: 4 a giudizio 

Fu aggredito con calci e pugni e “marchiato” come pedofilo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Darsi la morte dopo averla ricevuta dagli altri. Il destino di un 26enne di Laerru, suicida nel 2023, finirà sotto la lente del processo in seguito al rinvio a giudizio per quattro persone deciso ieri dal gup Gian Paolo Piana. Una storia piena di dolore che la giustizia dovrà esaminare andando alla radice di cosa e chi avrebbe causato la sofferenza che ha portato un giovane, descritto come socievole e dedito al lavoro, a togliersi la vita impiccandosi. E a farlo nella stessa giornata in cui, secondo le accuse, subisce una condanna , senza giudici e procuratori, né imputazioni e avvocati a difenderlo. A comminarla, così riferiscono le contestazioni, un 29enne, due ragazzi di 22 e uno di 26, tutti residenti a Perfugas.

L’aggressione

Il 25 giugno del 2023 i quattro avrebbero affrontato la vittima ergendosi a giudici che, anziché il Codice, usano le mani aggredendo il presunto colpevole. Calci e pugni vengono scagliati sul 26enne reo, a loro dire, di essersi appartato con due ragazze minorenni, per un supposto approccio sessuale. Eseguendo il pestaggio, a parere della procura della Repubblica, “pretestuosamente”. Ma le ferite sono reali, a segnare il corpo dell’assalito che riceve, come riferisce l’imputazione, “numerose lesioni ecchimotiche/escoriate sulla piramide nasale, sulla faccia laterale del muscolo trapezio destro, sugli arti superiori ed inferiori”. La lesione più profonda è però interna, impossibile da refertare. Resta racchiusa in quella parola infamante che sarebbe stata lanciata all’indirizzo della persona: “pedofilo”. Additato con una incriminazione pubblica che annienta chi la subisce e che, sempre il pm, inquadra come umiliante tanto da far precipitare nel buio chi se la trova cucita addosso. Poche ore dopo quel peso diventa insostenibile e il giovane se ne libera rivolgendo un’altra violenza contro se stesso, stavolta l’ultima. Il giudice per le udienze preliminari ha ritenuto che la vicenda vada approfondita e che si valutino le eventuali responsabilità dei quattro che sono accusati di lesioni e morte come conseguenza di altro reato. Appurando se quell’aggressione, corredata dal marchio calunnioso, possa aver spinto il 26enne al gesto estremo. A difendere gli imputati i legali Pietro Diaz, Carlo Manca, Mariano Mameli, Domenico Putzolu, Mauro Muzzu e Roberto Piga mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Antonello Sechi. La prima udienza a novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 