Giovane, spavaldo, efficace È tutto un altro Verona rispetto alla gara d’andata 

C'è Cagliari-Verona, ma per Ranieri avrà poco senso rivedere le immagini della gara d'andata, giocata lo scorso 23 dicembre, poco più di tre mesi fa. Niente paragoni, perché di quel Verona è rimasto poco o nulla, a partire dai due goleador, Ngonge e Djuric, sacrificati sull'altare del bilancio nel mercato di gennaio. Dove la società gialloblù ha dato il via a una vera e propria rivoluzione, senza pari in Europa. Rosa ribaltata come un calzino, anche con cessioni eccellenti e acquisti pescati in giro per il mondo, alla faccia della convinzione che serva tempo per adattarsi al campionato italiano. Perché il Verona, che tutti davano per spacciato, nelle sette gare giocate dopo la chiusura del mercato invernale, ha messo insieme 8 punti, con due vittorie pesantissime contro Sassuolo e Lecce. E oggi, finisse il campionato, sarebbe salvo. Insieme al Cagliari.

La rivoluzione

A guardare la formazione della gara d'andata, si capisce l'entità di quanto accaduto a gennaio. Baroni, che non ha battuto ciglio davanti alle mosse del presidente Setti e del ds Sogliano, aveva schierato Montipò, Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano, Hongla, Duda, Ngonge, Suslov, Saponara ed Henry, facendo subentrare a gara in corso i vari Doig, Mboula, Lazovic e Djuric. Dei quindici gialloblù scesi in campo al Bentegodi, otto hanno cambiato casacca, portando un bel gruzzoletto nelle casse asfittiche di una società in crisi perenne e che solo recentemente ha spazzato via le ombre della bancarotta. Hanno fatto i bagagli Hien (all'Atalanta per 8.5 milioni), Terracciano (al Milan per 4.5 milioni), Doig (al Sassuolo per 6 milioni), Hongla (al Granada per 2.7 milioni), Saponara (ai turchi dell'Ankaragucu) e soprattutto Ngonge (al Napoli per 18 milioni) e Djuric (al Monza per 2 milioni), i due goleador della serata. Non bastasse, hanno salutato anche Faraoni, Arnione, Hrustic, Gunter, Kallon e Braaf. Soldi che il Verona ha incassato per ripianare i debiti, soprattutto, e in parte reinvestiti per giocatori semisconosciuti. E così ecco arrivare alla corte di Baroni otto volti nuovi, per una rivoluzione tecnica senza pari: Noslin dal Fortuna, Dani Silva dal Vitoria Guimaraes, Mitrovic dalla Stella Rossa, Tavsan dal NEC, Belahyane dal Nizza, il polacco Swiderski addirittura dagli statunitensi del Charlotte, Centonze dal Nantes e Vinagre dallo Sporting, oltre al riscatto di Suslov, che però lunedì sarà out per infortunio.

La ripartenza

A inizio mercato, quel Verona aveva raccolto 14 punti nelle prime diciotto giornate (come il Cagliari) e si era piantato al terzultimo posto. Oggi, undici giornate dopo, ha sempre gli stessi punti del Cagliari (26) con cui guarda cinque squadre dall'alto. Baroni ha inserito i nuovi arrivati, ha lanciato definitivamente Folorunsho, finito pure in Nazionale, e soprattutto ha vinto gli scontri diretti con Sassuolo e Lecce. Alla faccia di chi, durante il mercato di gennaio, parlava di smobilitazione e retrocessione programmata. E se il valore di mercato, secondo il sito specializzato Transfermarkt, è sceso da 82.28 milioni a 68.38 milioni, l'Hellas scrolla le spalle e tira dritto per la sua strada. Perché poi nel calcio i conti non sempre tornano, ma l'importante è sempre e solo la parola del campo.

