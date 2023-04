Giovane si schianta con la moto 

Doveva essere un sabato come tanti. Un giro in moto, poi il ritorno a casa e al lavoro. Stefano Mansi, 26 anni di Villasimius, aveva lasciato il paese da solo, era diretto verso Solanas: all’altezza di Porto Sa Ruxi, sulla Provinciale 17, la tragedia che ha sconvolto il paese. Erano le 16,30. Il centauro per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki modello ZX 10R di grossa cilindrata, volata sul guard rail. Il ragazzo pare sia morto sul colpo. La maximoto ha proseguito la sua corsa per alcune decine di metri, rovesciandosi nel centro della carreggiata. Non si esclude che l’incidente abbia avuto qualche testimone. I carabinieri stanno ancora verificando. Di certo sono transitati subito dopo diversi automobilisti che si sono fermati, lanciando l’allarme, sperando in un miracolo che purtroppo non c’è stato.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 e i carabinieri della Stazione di Villasimius, di Castiadas e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo: Stefano Mansi era già morto. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto col guard rail. I rilievi di legge sono andati avanti per alcune ore per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per verificare eventuali responsabilità di altri. Che al momento sarebbero state escluse. Il traffico è andato subito in tilt, lunghe code anche per l’impossibilità di imboccare strade alternative. Verso le 21, dalla caserma di San Vito è stato inoltrato un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Sul tardi, su disposizione del giudice, la salma è stata trasferito all’obitorio del cimitero di Villasimius a disposizione della famiglia.

Il cordoglio

Una tragedia terribile, agghiacciante: la notizia ha fatto subito il giro del paese dove Stefano Mansi, definito un ragazzo d’oro, educatissimo, socievole, disponibilissimo, pieno di vita, era conosciutissimo e stimato. Ha lavorato nel settore turistico, anche da impiegato amministrativo e in reception in strutture del paese. Anche in una pizzeria. «Ha lavorato anche con me – dice Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico – lo ricordo con grande affetto, un ragazzo disponibile con tanta voglia di vivere che mi ha sempre colpito per la sua educazione: non ho parole, lo ricordo con affetto».