Giovane si incatena fuori dal Tribunale, soccorso e ricoverato  

Si è incatenato di primo mattino alla ringhiera d’ingresso del Tribunale, in evidente stato di agitazione e chiedendo di essere ricevuto da un magistrato. Un giovane, in evidente stato di agitazione, ha fatto scattare ieri per alcune ore l’imponente apparato di sicurezza che vigila sul Palazzo di Giustizia: una decina di carabinieri, vigili del fuoco e gli uomini del 118 che poi, dopo una lunga e paziente trattativa da parte di un militare, hanno soccorso il ragazzo che è stato portato in ospedale e ricoverato.

A lanciare l’allarme, dopo aver visto il giovane che stazionava a lungo nei pressi dell’ingresso del Palazzo, sono stati gli uomini della vigilanza che, poco dopo, si sono accorti del fatto che si era incatenato alla ringhiera: attorcigliate le maglie attorno ai polsi e chiuse con dei lucchetti, il ragazzo si era incatenato e non voleva sentirne di liberarsi e andarsene. In evidente stato di agitazione, sosteneva di essere perseguitato ormai da anni, di essere intercettato e che ci fossero una serie di persone che, nel tempo, avessero tentato più volte di ucciderlo nei modi più disperati. Capita la situazione, a trattare affinché né lui né altri si facessero male, si sono mossi i carabinieri con il luogotenente Gianluca Pala, della Sezione di Polizia Giudiziaria dell’Arma. Con enorme pazienza e delicatezza, compresa la situazione, il militare ha allontanato chi voleva usare metodi più spiccioli e, dopo una lunga trattativa, lo ha convinto ad aprire i lucchetti e salire in ambulanza con gli psichiatri. Portato al Santissima Trinità è stato ricoverato: le sue condizioni di salute sono buone.

