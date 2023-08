Giovane sfugge a un maniaco 

Allarme maniaco a Barracca Manna. Perché l’uomo che, nella notte tra martedì e ieri, ha cercato di entrare con la forza nell’auto di una donna – episodio denunciato sui social dalla cantante Claudia Aru – potrebbe essere lo stesso che ha compiuto azioni simili sempre nella stessa zona. La vittima, una collaboratrice dell’artista, non ha ancora presentato querela ma la segnalazione è stata fatta e in tutta la zona c’è la massima attenzione su quanto accaduto.

Attimi di terrore

«Una mia giovane collaboratrice era con me fino all’1,30 di notte. Ci salutiamo e ci separiamo», è il racconto della cantante. «Si trovava nella zona di Barracca Manna e si dirigeva verso casa sua.A un certo punto vede un uomo solo, sulla quarantina, si insospettisce e per istinto chiude la serratura dell’auto.L’uomo fa per attraversare e lei si ferma per farlo passare: lui, all’improvviso, si dirige nello sportello di dietro della sua macchina e tenta di aprirla. Lei, grazie al blocco e a una brusca accelerata, evita che l’individuo si introduca nell’abitacolo». Il tutto è durato pochi istanti. Per la giovane un enorme spavento. «Non si è ancora ripresa», spiega Claudia Aru.

Il messaggio

Poi aggiunge: «Potrei soffermarmi ore su quanto sia necessario educare gli uomini al rispetto e ad altre cose. Ma qui siamo in stato di assedio e devo lanciare un altro messaggio:agazze, donne, la notte chiudete sempre la macchina, non abbassiamo mai la guardia.Ditemi voi se questo è accettabile.Ripeto, è successo a Cagliari, Pirri, Barracca Manna». Un fatto molto grave» e che non sarebbe l’unico. Perché dopo la denuncia social dell’artista le condivisioni sono state numerose così come gli interventi in solidarietà alla giovane ma anche per raccontare che l’episodio, avvenuto tra via Segni e via dei Fiori, non sarebbe l’unico. Sembra che si siano stati altri casi simili. La speranza è che qualche telecamera presente nella zona abbia ripreso la scena e che si possa risalire all’uomo. E c’è chi chiede anche il potenziamento degli impianti di videosorveglianza. «Una cosa è certa», ribadisce Claudia Aru, «non è pensabile non poter essere tranquille nemmeno in auto. Io viaggio spesso da sola in auto e con la musica alta e non avevo mai pensato a un rischio del genere». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA