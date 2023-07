Giovane scomparso, quinto giorno senza notizie 

A cinque giorni dalla scomparsa di Giacomo Solinas, il trentanovenne di Gonnesa di cui si sono prese le tracce, si intensificano le ricerche nelle campagne intorno al paese. Ieri , verso mezzogiorno, al lavoro incessante dei soccorritori a terra si è aggiunto un elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato a bassa quota la zona tra Seddas Modditzis e Monte San Giovanni, l’area in cui è stato ritrovato il borsone di Giacomo e verso cui si sarebbe diretto a piedi, secondo le immagini recuperate dalle videocamere. La famiglia e tutta la comunità, dopo cinque giorni di ricerche intense, attendono notizie utili per riprendere i contatti con Giacomo.

Ieri da Cagliari e Elmas sono arrivate altre due unità cinofile specializzate nella ricerca degli scomparsi, inoltre è stato incrementato anche il numero dei droni in campo e continua il controllo dei numerosi pozzi minerari presenti in zona. Il coordinamento delle ricerche è affidato ai vigili del fuoco. Sul territorio oltre alle forze dell’ordine e il soccorso alpino operano la polizia locale, la forestale, i barracelli, la protezione civile e tanti cittadini. Uno spiegamento di forze che, fino a ora, non è riuscito a venire a capo di questa misteriosa scomparsa. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA