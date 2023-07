Giovane scomparso da sabato 

Preoccupazione a Gonnesa per la scomparsa di Giacomo Solinas, 39 anni. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme sui social, facendo un appello per raccogliere informazioni utili a rintracciarlo. «Chiunque l’abbia visto o abbia qualche informazione che ci può aiutare è pregato di contattarmi al 347-0546161», ha scritto su Fb la sorella Giorgia postando la foto del fratello di cui non si hanno più notizie da sabato.

Dopo la denuncia dei genitori è scattato il piano di ricerca delle persone scomparse. A Gonnesa sono ore di apprensione, le forze dell’ordine sono in campo alla ricerca dell’uomo scomparso. Giacomo Solinas avrebbe dovuto iniziare sabato un lavoro stagionale nel Nord Sardegna ma da due giorni la famiglia ha perso ogni contatto e il telefono risulta spento. Ultima cella agganciata tra Iglesias e Gonnesa. (a. pa.)

