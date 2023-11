Giovane scomparso a luglio: «Allontanamento volontario» 

«Siamo di fronte ad un allontanamento volontario, tutti gli elementi ci dicono questo». Dopo cinque giorni trascorsi a Gonnesa, la convinzione di Gianni Spoletti, criminologo forense incaricato dalla famiglia di ritrovare Giacomo Solinas, è sempre più forte. «Con gli elementi che abbiamo a disposizione e ricostruendo il profilo di Giacomo - dice Spoletti - io e il mio staff crediamo che si tratti di un allontanamento volontario, attuato per sottrarsi ad alcuni problemi di tipo finanziario. Niente che non si possa superare, la famiglia continua a cercarlo e ad attendere sue notizie».

Giacomo Solinas, 39 anni, è scomparso l’8 luglio, da allora nessun contatto con i familiari che per ritrovarlo si sono rivolti a "Chi l’ha visto” e hanno dato incarico al criminologo forense, in questi giorni a Gonnesa per occuparsi del caso. «Stiamo lavorando sui tabulati telefonici, nello specifico sull’ultima telefonata di pochi secondi e stiamo eseguendo la perizia sul suo pc - dice Spoletti - tutto fa ritenere che si tratti di un allontanamento volontario, stiamo cercando una persona viva». Ma il criminologo non nasconde la sua preoccupazione su un aspetto: «Non sappiamo se ha incontrato qualcuno - dice - potrebbe anche essere in pericolo per la sua fragilità». Giacomo Solinas è uscito di casa, l’8 luglio , ufficialmente per andare a lavorare in Costa Smeralda. Ma non c’era nessun lavoro ad attenderlo, Giacomo è sparito: l’ultima immagine, ripresa dalle telecamere risale dell’8 luglio, a piedi verso la campagna di Seddas Modditzis.

