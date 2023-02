Giovane rapinato, trovato l’IPhone 

A inizio anno un giovane era stato rapinato da due sconosciuti: lo avevano fermato a Pirri e minacciato, facendosi consegnare un iPhone. Ieri i carabinieri hanno localizzato lo smartphone rubato in un negozio di telefonia: era stato portato da una donna per sbloccarlo. Si è così arrivati alla 43enne che ha spiegato ai militari di averlo acquistato in una bancarella per 50 euro. Non ricordava però chi glielo avesse venduto. Alla fine la donna è stata denunciata per ricettazione.

