Giovane rapinato, in manette una coppia quartese 

Una giovane coppia quartese in manette per aver rapinato un ragazzo alla Marina, bloccandolo e minacciandolo. Una terza persona fuggita e ancora da identificare. Questo il bilancio dell’ennesimo episodio di violenza in uno dei quartieri della movida, teatro troppo spesso di fatti legati alla microcriminalità.

A finire nel mirino di tre giovani (due uomini e una donna) sardi è stato un ragazzo. Sabato notte è stato raggiunto e spintonato contro un muro dagli aggressori. Poche parole e soprattutto minacce: «Dacci i soldi». Alla fine la vittima ha consegnato il portafoglio e il tabacco che aveva con sé. I tre si sono allontanati rapidamente ma il rapinato ha subito chiesto aiuto a un passante. La chiamata al 113 e la presenza alla Marina di una pattuglia della Squadra volante ha permesso agli agenti di avviare subito le ricerche dei tre. Una coppia, corrispondente alle descrizioni fatte dalla vittima, è stata rintracciata non molto distante. I due, ventenni di Quartu, sono stati riconosciuti come gli aggressori e, come disposto dal pm di turno, arrestati con l’accusa di rapina impropria. Ieri mattina nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora a entrambi. La Polizia è sulle tracce del terzo rapinatore. (m. v.)

