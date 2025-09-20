Giovane pusher con droga e denaro fermato dai Falchi 

Giornata impegnativa per gli operatori della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di pattuglia a Cagliari. Gli agenti in borghese attivi in una delle varie operazioni di contrasto allo spaccio condotte ieri hanno fermato un giovane pusher cagliaritano durante un controllo di routine. Il ragazzo, Stefano Antonio Versienti, 26 anni, alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga invano.

Gli agenti della Mobile lo hanno infatti subito bloccato sequestrandogli dopo una perquisizione personale diverse dosi di cocaina, hashish e denaro in contanti.

La droga e i soldi sono stati sufficienti a incriminarlo e portarlo davanti ai giudici. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza. Difeso dall’avvocato Angelo Schirru, è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Per lui anche una multa da 2.000 euro.

