Giovane precipitato dal terzo piano, si indaga per omicidio 

PRATO. Si indaga per omicidio per la morte di Hu Lipeng, il 19enne cinese trovato senza vita domenica sera sul selciato di via delle Badie, zona di Grignano. L’ipotesi di un suicidio è superata. Il ragazzo aveva sul corpo traumi importanti, letali, compatibili con una caduta dal terzo piano di un piccolo condominio che si affaccia sulla strada, così come hanno ricostruito i carabinieri fin dall'inizio della vicenda.

Ieri la dottoressa Luciana Sonnellini ha eseguito l’autopsia, occorreranno 60 giorni per la relazione coi risultati. La professionista ha l’incarico di valutare l’origine dei traumi e delle lesioni subite dal 19enne. La famiglia del ragazzo, che si è affidata all’avvocato Tiziano Veltri, ha deciso di non nominare un consulente di parte per l’autopsia, riservandosi questa possibilità per una fase successiva dopo aver valutato gli atti resi disponibili alla parte civile dalla procura.

Da parte degli inquirenti c’è il massimo riserbo. Sono ancora molte le domande senza risposta, prima tra tutte quella sulla caduta del giovane. Secondo quanto appurato dagli investigatori Hu Lipeng era nell’abitazione di un connazionale, un appartamento all’ultimo piano, il terzo. Ora gli inquirenti aspettano conferme dall’autopsia anche per escludere che il giovane abbia subito un pestaggio prima di precipitare dall’appartamento. Secondo quanto emerge gli investigatori hanno raccolto delle testimonianze. Lo stabile è abitato da italiani e cinesi ed è plausibile che qualcuno di loro possa dare indicazioni utili a definire il contesto. Sarebbe già stato sentito il connazionale della vittima, proprietario dell’appartamento da cui Hu Lipeng è precipitato. Secondo quanto è emerso finora nella zona i due erano soli in casa quando c'è stata la caduta nel vuoto, ma ancora i racconti sono frammentari e in questa fase non può essere esclusa la presenza di altre persone.

