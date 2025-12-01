VaiOnline
Meana Sardo.
02 dicembre 2025 alle 00:37

Giovane poeta di Sorgono vince il concorso in limba 

Dieci anni di silenzio non hanno spento l’amore per “Sa quartina”, storico concorso di poesia in “limba” di Meana Sardo che non si teneva più dal 2015, giunto alla 20esima edizione. Sabato le premiazioni. Il premio ha avuto una partecipazione sorprendente, come ha sottolineato Nino Cogoni, responsabile del progetto e componente dell’associazione S’Andala, che organizza l’evento. Più di 40 opere le inviate da poeti e appassionati di tutta l’Isola.

Il concorso, come rilevato dalla giuria composta da Eliano Cau, Liborio Vacca, Pier Sandro Pillonca, Bachisio Porru e Chiccu Puxeddu, ha mostrato un elevato livello artistico e grande varietà di temi: dalla memoria storica alla quotidianità dei paesi montani, dai sentimenti più intimi ai paesaggi della Sardegna e alla stretta attualità. Il primo premio è andato al giovane poeta di Sorgono, Andrea Meleddu, per la poesia “Oe”. Seconda classificata “Atunzu” di Pasqualina Nieddu di Silanus e terzo Gian Gavino Vasco di Bortigali con “Sa fiamma de sa paghe”. Menzioni d’onore a Ignazio Porcheddu di Posada, Sandro Biccai di Sindia, Angelo Mario Ardu di Flussio, Vito Loche di Ovodda e a Dante Erriu di Silius. Segnalazione come miglior poeta meanese a Bore Demuru.

