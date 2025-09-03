Giovane nei guai per mezzo chilo di coca 

I carabinieri sono andati a casa sua per notificargli un atto legato ad un procedimento della Prefettura per fatti bagatellari, ma poi hanno deciso di perquisire l’abitazione dopo aver percepito un forte odore di hascisc. E il fiuto non ha tradito i militari, visto che, poco dopo, gli investigatori hanno trovato non solo lo stupefacente derivato dalla cannabis, ma anche quasi mezzo chilo di cocaina. A finire nei guai, con l’accusa di detenzione di stupefacenti, è un ragazzo di appena vent’anni, Daniele Atzeni, arrestato dai carabinieri della stazione di Selargius e poi confinato ai domiciliari dal pubblico ministero Danilo Tronci.

Il blitz

Nel corso del blitz i militari hanno anche recuperato del materiale per confezionare e pesare delle dosi della droga. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, il ventenne è comparso in Tribunale davanti alla giudice Antonella Useli Bachitta la direttissima: la giudice ha convalidato l’arresto, ma poi sono stati chiesti i termini a difesa da parte del legale di fiducia così da studiare bene il fascicolo. La perquisizione è scattata nelle prime ore della scorsa notte quando i carabinieri della stazione selargina e quelli del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno bussato all’abitazione per notificare un documento legato ad un procedimento giudiziario di poco conto. Giunti sul posto, i militari hanno sentito l’odore della droga e deciso di effettuare un controllo: il ragazzo, tra l’altro, avrebbe anche mostrato un atteggiamento insolitamente nervoso, tanto da insospettire la pattuglia.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione gli investigatori hanno recuperato oltre mezzo chilo di cocaina, circa 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 520 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le indagini, però, non sono finite: la Procura vuole capire se il giovane stesse spacciando o se stesse custodendo la cocaina per altri. Nel corso dell’udienza di convalida il pm ha chiesto i domiciliari, ma la giudice Useli Bacchitta ha concesso la misura più lieve dell’obbligo di dimora. Nelle prossime settimane ci sarà il processo.

