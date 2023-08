Giovane musicista ucciso dopo una lite per un parcheggio 

NAPOLI. Amava la musica, suonava il corno e si era formato nell'Orchestra Scarlatti Young. Giovanbattista Cutolo, 24 anni, è stato ucciso all’alba nella centralissima piazza Municipio da un sedicenne legato al mondo del crimine: gli ha sparato dopo una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Il minorenne è stato individuato dalla polizia grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, a una manciata di metri dal Municipio e poco più dalla Questura. Cutolo era in compagnia della fidanzata. Sarebbe stata lei, secondo alcune testimonianze, a innescare l’alterco. Il giovanissimo è accusato di omicidio volontario aggravato e di detenzione, porto abusivo e ricettazione di arma. Poche ore prima nel quartiere Ponticelli un 15enne è stato accoltellato da un ragazzo di un anno più grande. Forse il movente è stata l'asta per il fantacalcio, a cui stavano prendendo parte diversi ragazzini. Anche su questo episodio indaga la Squadra Mobile che è riuscita in poco tempo a individuare il responsabile: il sedicenne deve rispondere di tentato omicidio. Il ragazzino colpito dai fendenti rischia l'amputazione della gamba, ma i medici faranno di tutto per evitarlo. L'omicidio di Giovanbattista Cutolo ha commosso l'ambiente della musica napoletano, dove era conosciuto per il suo impegno. «Un dolore che lascia senza fiato - commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – Bisogna creare le condizioni, partendo dalla scuola, dal dialogo in famiglia e dal ruolo fondamentale di educatori dei genitori, per ribaltare la cultura del sopruso e dell'uso della violenza tra coetanei». E lo scrittore Maurizio De Giovanni: «I ragazzi che perdono la vita nel nostro territorio sono vittime di una tragedia culturale, abbiamo l’obbligo di creare cultura, unico antidoto a queste e altre tragedie».

