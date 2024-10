Giovane muore in uno scontro  

Il sole basso di ottobre negli occhi, Enrico Demuro sul suo scooter forse non ha imboccato l’uscita per la circonvallazione di Olbia restando nella corsia di marcia. Una manovra sbagliata nell’ultimo tratto di via Bazzoni Sircana è costata la vita all’uomo. Demuro, 36 anni, è morto a causa del violento impatto con una Clio. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16,30 di ieri, a due passi dal’ospedale Giovanni Paolo II. Ma per Demuro, l’arrivo immediato dei medici del 118 non è servito purtroppo a nulla. I primi soccorritori hanno trovato il giovane incastrato sotto la parte anteriore della utilitaria. Ormai per Demuro non c’era più niente da fare. Nessuna conseguenza invece per la donna che era alla guida della Clio, a parte lo stato di shock. La scena che hanno visto gli automobilisti e i soccorritori è stata questa, il corpo di Demuro sotto la Clio da una parte e lo scooter Piaggio della vittima oltre la striscia d'asfalto, dalla parte opposta. Gli accertamenti sono iniziati subito, affidati al personale della Polizia Stradale di Olbia. Mentre i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza un punto nevralgico della viabilità cittadina, gli agenti (guidati dai dirigenti Inti Piras e Andrea Migliore) acquisivano i primi elementi dell’incidente. La sensazione, almeno in primissima battuta, è che lo scooter abbia superato leggermente la linea di mezzeria.

Lo schianto

Enrico Demuro e la persona alla guida della Renault Clio non stavano procedendo a velocità sostenuta, ma il Liberty Piaggio della vittima ha imboccato la curva prima della rampa (che immette nella circonvallazione) presentandosi improvvisamente sulla traiettoria della Clio e la donna che era al volante non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Ci sarebbero dei testimoni che confermano questa ricostruzione.

La vittima

Enrico Demuro è stato riconosciuto dallo zio Tino, noto imprenditore e storico sindaco di Arzachena. Era figlio di Ignazio Demuro, scomparso qualche anno fa, figura di rilievo in Gallura nei movimenti cattolici. Anche Enrico era impegnato politicamente. Dopo avere lavorato qualche anno ad Arzachena, si era trasferito a Olbia nella sua azienda agricola di Pedres. Lascia la madre, Argia Canu e la sorella Irene.

