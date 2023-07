Giovane molestata al concerto? Accertamenti dei carabinieri 

«Se è andata così, si tratta certamente di un gesto che va assolutamente condannato. Ci auguriamo che venga fatta chiarezza e siano accertate eventuali responsabilità». La sindaca Manuela Pintus commenta l'episodio che nei giorni scorsi è stato denunciato pubblicamente sui social da una 27enne, originaria di Simaxis, che sabato sera nel pre-concerto alla festa patronale di Arborea sarebbe stata molestata verbalmente dal vocalist del gruppo. «Dall’inizio della serata questo ragazzo faceva lo spiritoso – racconta – all’inizio mi ha urlato “sei mia”, poi è andato oltre facendo apprezzamenti sul mio aspetto fisico». Complimenti molto diretti dal palco che hanno infastidito e messo in imbarazzo la giovane. «A un certo punto mi ha detto “così però mi distrai, non mi fai lavorare” facendo riferimento al mio seno – ricorda la 27enne – e poi ha addirittura cercato di fare canestro nel mio décolleté lanciando il braccialetto luminoso». La ragazza alla fine del concerto ha cercato di rintracciare il cantante del gruppo, ma era già ripartito. A quel punto ha commentato sulla pagina Instagram denunciando pubblicamente l’accaduto. Oggi sarà sentita in caserma dai carabinieri. «È una vicenda che ci lascia una grande amarezza anche perché rischia di ledere l’immagine della nostra festa patronale che invece si è svolta in maniera ordinata e composta – ha aggiunto la sindaca Manuela Pintus – ci auguriamo che venga fatta chiarezza al più presto. Tutta la nostra solidarietà alla ragazza». ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA