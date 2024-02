Giovane minacciato con una bottiglia rotta e rapinato 

Gli si è materializzato davanti con una bottiglia in vetro in mano: dopo averla spaccata si è procurato delle ferite a un braccio, minacciandolo: «La tua faccia finirà peggio». Così la vittima, un giovane residente nell’hinterland, gli ha consegnato i soldi che aveva in tasca, circa 50 euro. Il rapinatore, un cittadino straniero, si è allontanato da piazza del Carmine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, avvisati dal giovane ancora scosso da quanto accaduto. Le ricerche del rapinatore sono iniziate subito ma senza successo. I pochi dettagli forniti dalla vittima non hanno permesso ai militari di rintracciare il malvivente. Sono state perlustrate alcune viuzze della zona.

Ancora un episodio di violenza dunque in un triangolo (tra piazza del Carmine, piazza Matteotti e la Marina) spesso al centro di rapine, scippi e aggressioni. Le forze dell’ordine, come disposto dal prefetto, stanno presidiando queste zone dal primo pomeriggio fino all’una di notte. Si attende anche un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, come annunciato dal Comune. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA