Giovane massacrato per vendetta 

I carabinieri e la Procura stanno indagando su quella che sembra essere stata una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un giovane, pestato a sangue e finito d’urgenza in ospedale a Cagliari: ricoverato in Chirurgia, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. I sospettati del pestaggio sarebbero in quattro, in questi giorni convocati in caserma dai militari che stanno visionando i filmati di alcune telecamere per ricostruire quanto accaduto.

L’aggressione

La dinamica della presunta aggressione non è ancora chiara, visto che l’indagine è ancora aperta. Il pestaggio, stando alle indiscrezioni raccolte, sarebbe avvenuto martedì scorso. I quattro sospettati del raid (anche se a picchiare non sarebbero stati tutti) avrebbero accusato la vittima di aver effettuato il furto con spaccata in un’attività commerciale, e sono andati a cercarlo per un chiarimento. Alla fine il ragazzo sarebbe stato pestato a sangue, ma non sarebbe andato a farsi curare. Sarebbero stati i carabinieri che, l’indomani, l’avrebbero trovato dolorante quando sono andati per notificargli un atto. Una volta davanti ai militari l’uomo avrebbe perso i sensi, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza: il ferito è così stato portato con il codice rosso all’ospedale San Marcellino di Muravera.

Il trasferimento

Le condizioni di salute del paziente si sono subito mostrate critiche, tanto che si è reso necessario un trasferimento in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Da qui al reparto di Chirurgia Generale, dove il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Con il passare dei giorni le sue condizioni sarebbero migliorate e non risulta essere in pericolo di vita, ma nel frattempo era già scattata l’indagine della Procura a cui era stata inviata la prima informativa.

L’inchiesta

A coordinare le indagini dei carabinieri di Villasimius è il sostituto procuratore Emanuele Secci, il pubblico ministero di turno il giorno dell’aggressione. Per il momento si indaga per lesioni gravissime, ma non è escluso che – una volta recuperati i referti medici dall’ospedale – il titolo di reato del fascicolo possa essere modificato in tentato omicidio. L’aggressione, stando alle indiscrezioni, sarebbe avvenuta a poca distanza da alcune telecamere: le immagini sono già al vaglio degli investigatori che ieri hanno convocato in caserma alcuni dei quattro sospettati.

