Giovane mamma salvata in extremis 

La donna è in arresto cardiaco, a causa di un embolo da tromboembolia polmonare massiva. Dal reparto di Cardiologia intervengono le dottoresse Luisa Murdeu e Tanuccia Secci, con la collega della Rianimazione Lucia Pitzoi. Dopo un breve confronto, si decide di praticare la terapia della fibrinolisi, unica soluzione per strappare dalla morte certa la paziente. Attraverso un massaggio cardiaco manuale e grazie al farmaco immesso in circolazione, i trombi si sciolgono e il cuore della puerpera riprende a battere spontaneamente in pochi minuti.

Lo scorso 25 marzo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Francesco di Nuoro, doveva essere un sabato di routine: diversi parti programmati da tempo e la normale attività in corsia, fra visite e controlli. Nel pomeriggio, una giovane madre del Nuorese dà alla luce la sua bimba, dopo un cesareo apparentemente riuscito. In sala d’osservazione (come da prassi nelle due ore successive al parto), tutto sembra procedere per il verso giusto fin quando la donna accusa un primo malore. I ginecologici di turno e gli anestesisti, insieme agli infermieri, corrono a prestare i primi soccorsi, notando un quadro allarmante.

L’emergenza

La corsa

La giovane viene così trasferita nel reparto di Rianimazione, dove resterà per alcuni giorni, monitorata dall’equipe del primario Peppino Paffi che racconta: «Siamo intervenuti con delle trasfusioni, ripristinando il quadro ematico. Le funzionalità degli organi erano compromesse e in una maxi emergenza come questa subentravano diversi fattori che ponevano a rischio la vita. Solamente il lavoro di squadra fatto da medici, infermieri e oss e la pronta tempestività decisionale e interventistica ha evitato conseguenze gravi». Emerge forte la sinergia fra le equipe di professionisti che salvano quotidianamente vite umane grazie a grandi competenze, frutto di ore di continua formazione, ma anche a un profondo senso di umanità. Il San Francesco è anche questo - spiegano Paffi e Succu - dozzine di specialisti di ogni ordine e grado che lavorano ad una sanità migliore, portando alto il nome dell’ospedale. Ne siamo orgogliosi».

Ritorno a casa

Soddisfatto il direttore generale dell’Asl Paolo Cannas: «Un ringraziamento all’equipe che ha egregiamente gestito un caso complesso. È un’altra dimostrazione che esiste la buona sanità nel Nuorese. Lavoriamo perché si migliori sempre di più». Nel frattempo, il peggio è passato. La donna sta meglio, anche dopo un delicato intervento in urologia: ha avuto le cure dei medici Giampaolo Cossu e Marco Esposito. Emozionata dal letto della Ginecologia, lei non vuole foto e preferisce l’anonimato mentre accarezza la bimba: a giorni torneranno entrambe a casa. Ad attenderle, con grande trepidazione, la famiglia e gli amici.

