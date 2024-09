Giovane investita sulle strisce pedonali 

È nuovamente allarme investimenti pedonali in città. Sono già due quelli registrati nell’ultima settimana, fortunatamente senza gravi conseguenze, a ridosso delle strisce pedonali. L’ultimo, lunedì, è avvenuto in viale Della Resistenza. Una donna, di 26 anni, C. C., stava attraversando sulle strisce pedonali, proprio davanti al Brico, quando una Peugeot condotta da un disabile l’ha travolta. La donna è caduta rovinosamente a terra.

Soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Francesco.

L’incidente, avvenuto attorno alle 20.30, forse favorito dal buio, poteva costare molto più caro alla 26 enne nuorese. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle Volanti e quelli della Stradale di Nuoro che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause del sinistro.

Solo pochi giorni prima, un’altra donna era stata travolta sulle strisce pedonali, questa volta in pieno giorno e in viale Repubblica, non distante dalle strisce pedonali. Anche in questo caso, la donna attraversava sulle strisce fortunatamente, grazie all’installazione dell’autovelox fisso proprio nella via, l’auto andava a bassa velocità. Per la donna solo escoriazioni e contusioni.

