Giovane in ospedale dopo una coltellata 

È stato soccorso ieri a tarda sera in piazza Matteotti con una ferita al ventre, mentre era riverso su una panchina di marmo davanti alla stazione dell’Arst. Un giovane algerino sarebbe stato accoltellato nella zona del Municipio, finendo in ospedale con una profonda ferita alla pancia. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, il ragazzo non sarebbe stato cosciente al momento del soccorso (ma non si esclude nemmeno che lo stato potesse essere legato all’abuso di alcolici). Sino a tarda notte non se ne conoscevano le condizioni.

L’episodio

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura che hanno subito avviato gli accertamenti per capire cosa fosse accaduto. La polizia ha sentito alcuni testimoni per ricostruire le cause del ferimento, ma per il momento non si conosce ancora l’esito delle indagini. L’unica conferma arrivata da ambienti investigativi è che il giovane sarebbe stato accoltellato e trasportato in ospedale. Solo oggi sarà possibile avere elementi più chiari sia sulle condizioni di salute del giovane che sull’inquietante episodio.Se dovesse essere confermato che l’uomo è stato ferito a seguito di una aggressione sarebbe l’ennesimo episodio di violenza che avviene tra piazza Matteotti ed il rione Marina negli ultimi anni.

I due precedenti

Il 26 giugno scorso, a seguito di una rissa tra circa dieci persone, due giovani algerini erano rimasti feriti, uno dei quali con lesioni lacero-contuse al volto e alla schiena. A gennaio dello scorso anno, invece, c’erano stati tre accoltellamenti in due giorni tra la zona delle stazioni e piazza Yenne. Ora questo nuovo ferimento sul quale non si conoscono ancora i dettagli. Stando alle poche indiscrezioni filtrate il giovane, che a prima vista non pareva cosciente, sarebbe stato notato in stato di incoscienza. Trasportato in ospedale è stato subito sottoposto alle cure del caso, mentre in piazza Matteotti sono rimaste le volanti.

