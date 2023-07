Giovane ferito in un incidente 

Incidente stradale ieri mattina prima delle 8, sulla Sp 109 nel territorio di Sant’Anna Arresi. Federico Usai, 25enne di Carbonia, rientrava a casa dopo una nottata di lavoro al volante di una Citroen C3 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura che è finita in cunetta nei pressi del bivio per Is Uccheddus in località Paniesu. Il ragazzo, nonostante la vettura sia finita con le ruote all’aria, è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Carbonia, il personale del 118 con la Mike 75 del Sira e dell’Avos di Sant’Anna Arresi che ha trasportato il ragazzo ferito, ma non in gravi condizioni, all’ospedale Sirai di Carbonia. I vigili urbani di Sant’Anna Arresi hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

