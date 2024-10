Giovane ferito durante la festa 

Uno sparo nel bel mezzo della festa, nel cuore di Orgosolo. Un giovane viene centrato all’addome, finisce all’ospedale di Nuoro dove è operato e giudicato fuori pericolo. Il lieto fine fa tirare a tutti un sospiro di sollievo, ma non cancella l’allarme scatenato da un tentato omicidio nella notte gioiosa di Autunno in Barbagia. Antonio Devaddis, 25 anni, colpito da un colpo di pistola è ricoverato al San Francesco. Resta da capire bene come sia successo. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile.

I fatti

Intorno alle 23.30 di sabato corso Repubblica, la strada principale di Orgosolo, è piena di gente, come i bar. La rassegna “Gustos e nuscos”, variante locale di Autunno in Barbagia, rinnova un forte richiamo per la varietà di iniziative e tradizioni in vetrina. D’improvviso in piazza del Popolo, slargo di corso Repubblica dove si affaccia un locale, scatta l’allarme che mobilita 118 e forze dell’ordine. Devaddis resta ferito, ma non si sa bene come e da chi. Il giovane, soccorso pare all’esterno di un bar, viene accompagnato in tutta fretta all’ospedale di Nuoro. Ha una ferita all’addome che impone subito un intervento chirurgico. L’esito è rassicurante. Il giovane è fuori pericolo.

Le indagini

I carabinieri avviano subito gli accertamenti necessari per ricostruire la vicenda e risalire all’autore. L’attività investigativa va avanti nel massimo riserbo. I militari avrebbero forti sospetti su una persona che però si sarebbe resa irreperibile. È possibile che il colpo di pistola non sia legato ad alcuna lite. Non viene escluso, anzi, che possa essere perfino accidentale. Si sa che il giovane ferito sabato sera è in compagnia di amici. Qualcuno, evidentemente, armato tira fuori la pistola. Vuole farla vedere o consegnarla a qualcuno. Tutto da chiarire. Sono attimi delicati se parte un colpo che raggiunge il giovane.

La condanna

Il ferimento di Antonio Devaddis turba la festa. Il sindaco Pasquale Mereu esprime condanna. «Rivolgo un augurio di pronta guarigione al ragazzo coinvolto», premette. «È gravissimo tenere armi soprattutto in occasione di festa e di gioia», sottolinea. Parla di «maledetta abitudine». E pone con forza una domanda ai suoi concittadini: «Da che cosa si devono difendere? Non esistono faide, nemici, bande. Non riesco a spiegarmi perché uno non si senta uomo se non ha una pistola appresso o non spara ai lampioni a Capodanno». Contro l’uso delle armi nelle feste solenni il sindaco ha fatto più di un appello, senza particolare successo. Il risultato è che il paese si ritrova spesso con le strade al buio. «Questa situazione - sottolinea - grava sul bilancio comunale per centomila euro l’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA