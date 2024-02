Giovane ferito dopo una lite in famiglia 

Misterioso episodio ieri dopo verso le 23 in via Tasso. Secondo una prima ricostruzione, un giovane si sarebbe recato nell’abitazione di famiglia e avrebbe chiesto soldi ai congiunti. La richiesta non è stata soddisfatta e sarebbe scoppiata un’accesa discussione. Dalle parole in un attimo si sarebbe passati ai modi bruschi. Soprattutto da parte di un fratello del giovane che avrebbe reagito negativamente alle sue esigenze. Sarebbe nata una lite violenta durante la quale sarebbe anche spuntata una pistola, non è chiaro se giocattolo o vera. Il giovane avrebbe morso la mano del fratello causando una copiosa fuoriuscita di sangue.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada con nastro rosso impedendo la circolazione delle auto. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

