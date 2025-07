Giovane donna trovata morta in casa: aperta un’inchiesta 

Mistero sulla morte di una donna nel centro storico cittadino. Il suo corpo è stato trovato senza vita, nella notte tra sabato e domenica, in un appartamento di via Enrico Costa, una delle strade “in” del cuore di Sassari, che ospita biblioteche e un gran numero di attività. Una via che, tra l’altro, si trova a poche decine di metri dal tribunale, lì dove la procura della Repubblica, attraverso il pubblico ministero Ermanno Cattaneo, ha disposto un’inchiesta sull’episodio. E proprio in una delle case di via Costa la persona, giovane e di probabile nazionalità romena, ha vissuto gli ultimi momenti della sua esistenza, non è dato ancora sapere se da sola o in compagnia.

Sul decesso e le sue cause latitano ancora i dati certi. Per questo si sono subito attivati gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato che, arrivati sul posto insieme agli operatori del 118, hanno cominciato a mettere insieme i tasselli di un puzzle da completare. Non ci sono segni apparenti di atti di violenza. Tra i pezzi mancanti anche quello della professione svolta dalla persona deceduta. Si sa invece che a dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata una parente della giovane donna, preoccupata perché questa non rispondeva da tempo alle chiamate telefoniche. Il giallo potrebbe ricevere importanti indizi dalla autopsia sul cadavere che, a breve, verrà disposta per dipanare le nebbie sul caso.

