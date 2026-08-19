Giovane donna mette il ladro in trappola  

Era in casa da sola, ha visto un uomo saltare il cancello e dirigersi verso l’ingresso. Lei, 21 anni, figlia dei proprietari dell’abitazione, non ha urlato e ha sfoderato una presenza di spirito non da poco. Senza pensarci due volte, si è nascosta sotto il letto e, col telefonino stretto in mano, ha lanciato l’allarme. Due le possibilità, chiamare subito i carabinieri col 112, oppure mettere la madre al corrente di quello che stava accadendo. Ha scelto la seconda opzione e, mentre il ladro rovistava ovunque, lei con voce bassissima ha informato la mamma che qualcuno stava rubando in casa. Un secondo dopo, la donna si è immediatamente messa in contatto col 112.

Con il fiato sospeso

Sono stati sicuramente momenti concitati, ieri mattina a Monserrato, con la centrale operativa della Compagnia di Quartu che ha mobilitato una pattuglia in servizio nell’abitato. Poco dopo, la madre della ragazza ha incontrato i carabinieri della stazione sull’uscio di casa. Il ladro, forse intuendo i movimenti all’esterno, ha tentato la fuga col suo borsello riempito di gioielli e di un orologio trafugati. L’uomo è stato così subito bloccato, accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per furto. Ora è ai domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per rispondere del reato di tentato furto.

Il bottino recuperato

Momenti difficili da dimenticare per la coraggiosa ventunenne. L’uomo, dopo essere entrato nell’abitazione, convinto di essere solo avrebbe iniziato a rovistare indisturbato fra le camere alla ricerca di refurtiva. Aveva già messo le mani su un orologio e dei gioielli, quando si è accorto della presenza dei carabinieri all’esterno. Ha tentato di fuggire, tentativo non riuscito con i carabinieri che hanno recuperato anche la refurtiva. Su disposizione del magistrato è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di oggi. I carabinieri hanno anche sentito la ragazza che ha ricostruito l’accaduto. È questo l’ennesimo arresto dei carabinieri della stazione di Monserrato, da tempo impegnati in servizi di controllo sul territorio con appostamenti in punti particolarmente critici del centro abitato e delle periferie. Un lavoro coordinato col comando della Compagnia di Quartu che nel periodo di Ferragosto è stato potenziato, soprattutto per scongiurare furti nelle abitazioni con i proprietari in vacanza. ( r.s. )

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