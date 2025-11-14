Giovane di Villasalto fuori strada all’alba: è stato un cinghiale? 

Incidente all’alba sulla Statale Ballao-San Vito: nel tentativo, forse, di evitare un cinghiale che attraversava la strada, un’auto è letteralmente volata fuori strada e il conducente è rimasto ferito. Il giovane, Lorenzo Cappai, 20 anni, di Villasalto, è stato accompagnato al Brotzu in codice rosso: le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, lungo la strada statale 387, all’altezza del km 80+500, vicino a San Vito. La strada era ancora bagnata dall’umidità notturna. All’altezza di una curva, vicino a una chiesetta, il giovane avrebbe notato un cinghiale attraversare la strada: nel tentativo di evitarlo avrebbe fatto una manovra improvvisa, e la macchina è volata fuori strada. Dell’animale, che si sarebbe rifugiato nella macchia mediterranea, non è stata trovata traccia.

A dare l’allarme, alcuni automobilisti. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118, dei carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito. Sul posto anche il comandante, il capitano Pasquale Striano. Sono arrivati anche i vigili del fuoco della vicina sede di San Vito che hanno prestato soccorso a Lorenzo Cappai e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e alla rimozione dell’auto danneggiata. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha poi ripreso a scorrere regolarmente. (r. s.)

